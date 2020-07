Камион, превозващ инкасо, е бил нападнат в Берлин. Пострадали са 11 души, предаде БГНЕС.

Те са пострадали от газ, който е бил напръскан в банков салон. Нападателите са били четирима и са успели да избягат. Започнало е издирването им.

По първоначална информация е затворена историческата улица "Карл Маркс", както и няколко съседни улици. Станцията на метрото в района също е затворена, а влаковете не спират на нея. Засегнати са две линии на метрото.

🇩🇪In Berlin, an armed attack on a shopping center was carried out. Eight people were injured@serious_war_eng pic.twitter.com/3jy5xwkE0n