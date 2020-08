Севернокорейските медии разпространиха снимки на Ким Чен-ун, председателстващ съвещание по повод коронавирусната пандемия и заплахата от тайфун за страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ким Чен-ун е в кома?

Тези дни здравословното състояние на държавния ръководител отново стана обект на спекулации в чужбина, отбелязва агенцията. Южнокорейското разузнаване заяви, че Ким Чен-ун е делегирал част от пълномощията си на своята сестра Ким Йо-чен. Бивш съветник на покойния южнокорейски президент Ким Те-чжун дори заяви, че според него севернокорейският лидер е в кома, но без да посочи никакво доказателство.

Ким Чен Ун: С ядрения ни арсенал няма да има повече война

Във вторник обаче Ким проведе съвещание на Политбюрото на ЦК на Корейската трудова партия, на което бе взето решение за "извънредни мерки с цел предотвратяване на щети от тайфуна, от който през периода 26-27 август може да пострадат всички региони на Корея" - по-специално с цел защита на реколтата, отбелязва официалната агенция на Пхенян КЦТА.

The fact Western media announced for the 6th time in a year that Kim Jong Un has died or he is in a coma tells everything about their "reliability".

In real world the #DPRK leader continues his daily activities as confirmed from his participation to Workers Party council. pic.twitter.com/PomHkXGAB5