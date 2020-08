Американски войници са пострадали при сблъсък с руски сили в Сирия. Инцидентът станал на 25 август, в североизточната част на страната. Според американската страна, руски военен патрул връхлетял нейни автомобили. Американските военни са получили леки наранявания при сблъсък на превозни средства, а не в престрелка.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc