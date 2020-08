Министър-председателят на Япония Шиндзо Абе ще подаде оставка заради продължаващи здравословни проблеми, съобщават световните агенции, позовавайки се на правителствен източник. Той ще изпълнява длъжността си до избора на приемник.

BREAKING: Japan’s NHK and other media say Prime Minister Shinzo Abe has expressed his intention to step down, citing his health.