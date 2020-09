Алексей Навални е бил отровен с невропаралитичния агент "Новичок". Това съобщава BBC, позовавайки се на официална информация от германското правителство.

Химикалът може да запази активните си свойства в продължение на 50 години, ако бъде държан в запечатан контейнер.

Germany says tests performed on samples taken from Russian opposition leader Alexei Navalny found the presence of the Soviet-era nerve agent Novichok. Navalny, a fierce critic of Russian President Putin, fell ill on a flight back to Moscow on Aug 20. https://t.co/lgeSBLKl7S