Американският фокусник Дейвид Блейн прелетя пустинята Аризона със сноп балони и посвети номера на 9-годишната си дъщеря.

Дейвид Блейн обича да изумява публиката със своята „улична магия“. Този път илюзионистът решил да направи опасен трик - да прелети над пустинята Аризона, използвайки само куп балони. Магьосникът използва парашут едва след 2,5 км полет.

Общо в снопа имало 52 балона, които успели да вдигнат Блейн на височина 7,5 км. На тази височина магьосникът отвори парашута си и след това успешно кацнал час след излитането, съобщава „Глобал Нюз“.

David Blane ASCENDS from a Desert



Using 52 balloons (a form of 7)



Hell-ium to Hell-ios



All ritual



An Aries Ascending in Aries-Zone-ahttps://t.co/BijTqrrbbC