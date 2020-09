Цветана Пиронкова постигна третата си победа на US Open тази вечер в мач срещу 18-ата поставена в схемата Дона Векич. Българката победи съперничката си с 6:4, 6:1 за час и 3 минути игра, предава gong.bg .

В първия гейм на първия сет Векич, която сервира първа си взе подаването и поведе с 1:0, но Пиронкова с лекота взе втория гейм и изравни до 1:1. В третия гейм двете играха доста равностойно, но след 40:40, хърватката взе подаването си и поведе с 2:1. В четвъртия гейм Пиронкова поведе с 30:0, но допусна да бъде изравнена - 30:30, поведе с 40:30, но последва ново равенство, Векич дори получи предимство, но в крайна сметка Пиронкова съумя да спечели и изравни до 2:2 за общо 15 минути игра.

🔹 Reaches 2010 Wimbledon SF 🔸 Becomes a mother in 2018 🔹 Returns to tennis in March 🔸 Into R4 with consecutive seeded wins Take a bow, Tsvetana Pironkova! 🙌 🇧🇬 pic.twitter.com/27iDQtiudj

Последва нова размяна на геймове като и двете тенисистки взеха подаванията си и се стигна до 3:3. В един от най-важните геймове седмият Пиронкова съумя да пробие подаването на Векич и поведе с 4:3, но хърватката съумя да върне моментално пробива, за да изравни до 4:4. В деветия гейм последва нов пробив в полза на българската тенисистка и тя поведе с 5:4, след което затвърди пробива и спечели първия сет с 6:4 за 39 минути игра.





Във втория сет отново двете тръгнаха с взет сервис за 1:1. В третия гейм Пиронкова проби и поведе с 2:1, след което затвърди пробива и поведе с 3:1. Пловдивчанката продължи с отличната си игра и отново проби за 4:1, а съпротивителните сили на Векич сякаш започнаха да изчезват. След като взе подаването си в шестия гейм Пиронкова направи трети пробив в този сет и спечели категорично с 6:1.

Donna Vekic vs Tsvetana Pironkova at #US Open is starting. Here's how their Elos compare. I see some value on Donna Vekic at 1.56, what do you think? pic.twitter.com/p6rUxYv7tJ