Един от най-оригиналните магазини на марката „Apple“ се готви да отвори врати в Сингапур - направен е от стъкло и е построен върху вода. Самата компания разказа за новия търговски обект.

Peek inside the futuristic floating Apple store that is about to open in Singapore: https://t.co/Ahm3vkdG1H pic.twitter.com/Hcn9JVVrHv — Forbes (@Forbes) September 8, 2020

Сградата се намира в залива Марина, което е отразено в името – „Apple Marina Bay Sands“. Това е изцяло стъклена куполна конструкция, която се държи буквално на 10 вертикални стълба.

Както подчертаха създателите, проектът е вдъхновен от Римския пантеон. Магазинът предлага 360-градусова гледка към града. Слънчевата светлина преминава през стъкления купол по такъв начин, че буквално залива помещението. А хоризонтални пластини предпазват от отблясъци, неприятни за очите. Интериорът на „Apple Marina Bay Sands“ е от дърво и метал, а самата търговска площ е засадена с живи дървета.

This is placement! Apple Store in Singapore River pic.twitter.com/8jBhocuI6o — sandeep moonka (@sandeepmoonka) September 8, 2020

Необичайният магазин ще отвори врати на 10 септември. Както подчертава „Apple“, той ще работи съгласно всички мерки за сигурност срещу коронавируса: посетителите и служителите ще бъдат с маски, ще измерват температурата си на входа и ще спазват социална дистанция в търговската зала.

Preview of #Apple new store at Marina Bay Sands. It's the company's third store in Singapore in just over three years. pic.twitter.com/TVa58xpUwI — Vanessa Lim (@VanessaLimCNA) September 8, 2020

