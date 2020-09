Европейският съюз да номинира Светлана Тихановска и нейния съпруг Сергей за Нобелова награда за мир. Това предложи бившият председател на Европейския съвет и бивш полски премиер Доналд Туск.

„Вярвам, че ще бъде силен сигнал, ако ЕС номинира Светлана Тихановска и нейния съпруг Сергей, който е все още в затвора, за Нобелова награда за мир”, написа той в профила си в Twitter. По този начин ще се отдаде нужната почит към всички граждани на Беларус, които участват в това най-мирно от много години движение.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.