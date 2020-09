Виктория Азаренка сложи край на мечтите на Серина Уилямс да завоюва рекордна 24-а титла от Големия шлем на тазгодишното Открито първенство на САЩ. В двубой от полуфиналите тенисистката от Беларус се наложи над шесткратната победителка с 1-6, 6-3, 6-3 за 1 час и 56 минути.

Уилямс продължава да води с 18-5 в преките двубои с Азаренка.

Бившата №1 в света влезе във финал на турнир от Големия шлем за първи път от 2013 г. За титлата тя ще спори с поставената под №4 Наоми Осака, която в своя полуфинал победи американката Дженифър Брейди със 7-6 (7-1), 3-6, 6-3. В 1/4 финалите на надпреварата Серина Уилямс отстрани в три сета Цветана Пиронкова.

✅ 11 wins in a row

✅ First win over Serena at the #USOpen

✅ First Grand Slam final since 2013



She's back. pic.twitter.com/bYStP2VVOZ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Срещата започна лошо за Азаренка, която играеше изключително сковано. В първия си сервис-гейм беларускинята направи две двойни грешки и допусна лесен пробив. Интересното е, че в следващия гейм и Уилямс направи две двойни грешки, но въпреки това взе подаването си и затвърди пробива за 2:0. Последва нов слаб гейм за Азаренка и нов пробив за Уилямс, която след това спечели и своя сервис-гейм за да поведе с 4:0.

Чак в петия гейм Азаренка се окопити и успя да го спечели, а след това доста изпоти американката при нейното подаване, но не успя да върне единия от пробивите и Серина дръпна с 5:1. В следващия гейм беларускинята отново допусна да бъде пробита и така 38-годишната американка спечели и сета с 6:1.

"It's been 7 years? That's my favorite number so, I guess that's meant to be."



😅@vika7 I #USOpen pic.twitter.com/g2Jqyc0ujb — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Във вторият сет обаче Азаренка се пробуди. Тя показа характер и във втория гейм спаси точка за пробив, а след това самата тя направи пробив за 3:2. От този момент нататък беларускинята държеше инициативата в сета. Тя можеше да реши всичко в още в седмия гейм, но Серина спаси две точки за пробив. Все пак Азаренка направи пробив в деветия гейм и спечели сета с 6:3.

В началото на третия сет Серина почувства някаква болка в глезена и поиска медицински таймаут. След като се завърна на корта 38-годишната тенисистка допусна пробив и набързо се оказа изоставаща с 0:3.

Two top-five seeds down, one to go. pic.twitter.com/H3S8ip1g4e — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

До края Азаренка не изпусна инициативата. Всяка от тенисистките печелеше своето подаване, но това напълно устройваше беларускинята. В последния 9-и гейм тя показа леки колебания като направи двойна грешка за 30:30, но след това с два бомбени сервиса окончателно си гарантира победата с 6:3, а последната точка в мача бе решена с "ястребово око", което показа, че сервисът на Азаренка е "хванал" линията на милиметри.

Another #USOpen, another valiant run by 6-time singles champion @serenawilliams.



Always a pleasure, Serena. pic.twitter.com/xg6jHxYVPY — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Така 31-годишната тенисистка сложи край на серията си от 10 загуби от Серина в турнирите от Големия шлем. Тя се класира за 5-ия си мейджър финал и 3-и на US Open. В сблъсъка за титлата Азаренка ще играе срещу Наоми Осака. Това ще е повторение на финала от турнира Western & Soutern Open, в който двете трябваше да спорят за титлата, но трофеят отиде при беларускинята, тъй като Осака се отказа по здравословни причини.

