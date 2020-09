Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова коментира загубата си от Серина Уилямс в 1/4-финалите на турнира от Големия шлем US Open в Ню Йорк. Българката отстъпи в три сета пред 23-кратната победителка в турнири от Шлема - 6:4, 3:6, 2:6, при завръщането си в тениса след тригодишно отсъствие заради раждането на първото си дете.

СНИМКИ ОТ ДВУБОЯ ВИЖТЕ ТУК

"Първият сет? Мисля, че контролирах играта. Изпълнявах различни удари и всички се получаваха. В същото време бях наясно, че това няма да продължава вечно. Очаквах Серина да промени играта си и да стане по-агресивна и вариативна. Точно това се случи. Сервисът на Серина е страшно оръжие", сподели родната ракета.

СЛЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНА БИТКА: Малко не достигна на Пиронкова за сензация на US Open (ВИДЕО+СНИМКИ)

Breaking down Serena Williams’ powerful serve pic.twitter.com/1bBOaZpSfH

Серина Уилямс за Цвети: Невероятна е, постигна изумителното

"Не знам с каква скорост подаваше, но в един момент мачът заприлича на бомбардировка. Не знам колко аса направи, но те определено повлияха на резултата. Във втория сет непредизвиканите й грешки намаляха, а в третия, струва ми се, не допусна нито една", каза още Пиронкова.

Ladies & gentlemen, a left-handed return of serve from Serena Williams!



📹: US Open / Twitter pic.twitter.com/9WgWpKZqnI