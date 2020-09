Властите в Иран екзекутираха тази сутрин 27-годишния състезател по борба Навид Афкари, обвинен в убийство по време на протестите срещу шиитския теократичен режим в страната през 2018 година, предаде иранската държавната телевизия, цитирана от Gong.bg. Осъденият е бил екзекутиран в затвора "Аделабад" в град Шираз.

Just heartbreaking 😢



There is no bounds to the cruelty & pure evil of the #Iran regime, which just moments ago, executed champion wrester and political prisoner #NavidAfkari. His sole 'crime'? Standing up to the brutal Iran regime and demanding basic civil & human rights! pic.twitter.com/ylM8rOfHdc