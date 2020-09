Пандемията от коронавирус и изискванията за спазване на дистанция между учениците в Италия доведоха до затруднения от организационен характер в някои училища, предава БГНЕС.

ПРИ СТРОГИ МЕРКИ: Италианските училища отново отвориха врати

Учениците от клас в Торино дори провели занятията си в църква. Причината е закъсняла доставка на допълнителни чинове, необходими за спазването на физическа дистанция.

Torino, il primo giorno di scuola si fa in chiesa: i banchi singoli non sono ancora arrivati https://t.co/3bnIRWsIMZ

Те били поръчани в началото на юли, но все още не са доставени. Ръководството на училището било принудено да намери временно решение, което ще трае няколко дни. Занятията в църквата са започнали с часове по италиански и латински език, история и философия, последвани от почивка в двора на църквата и два часа математика.

Giornata speciale per i liceali del Convitto Umberto I. La rettrice: «La nostra scuola è laica e resta laica anche se siamo a lezione in un luogo come questo».https://t.co/NZgapfbefw