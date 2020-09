Бившият барабанист на британската рок група Uriah Heep, Лий Кърслейк почина на 74-годишна възраст. Това съобщава музикалното списание Rolling Stone, цитирано от БГНЕС.

Според изданието причината за смъртта на музиканта, участвал и в записа на първите два албума от групата на британския рок музикант Ози Озбърн - Blizzard of Ozz (1980) и Diary of a Madman (1981), е рак на простатата.

Drummer Lee Kerslake, most famous for his stints with Uriah Heep and Ozzy Osbourne, has died. https://t.co/vXYQz7RKph

Смъртта на Кърслейк е потвърдена от китариста и автор на песни на Uriah Heep Кен Хенсли: "С най-голяма тъга в сърцето ви съобщавам, че Лий Кърслейк, мой приятел от 55 години и най-добрият барабанист, с когото съм свирил, загуби битката си с рака днес в 3:30 сутринта. Слава Богу, той почина спокойно, ще ни липсва много“, казва Хенсли. Не се уточнява къде точно е починал Кърслейк.

It’s been 39 years since I’ve seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP pic.twitter.com/xWqVR0VJn6