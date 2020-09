Котката Лазаня, която надхвърля четири пъти здравословната маса на обикновена писана, е подложена на диета и фитнес режим, съобщава в. "Дейли стар", цитирана от БТА.

Лазаня била изоставена в град Филаделфия, щата Пенсилвания на 20 септември. Тя попаднала в приют за животни. Там работниците установили, че котката тежи колкото 3-годишно дете. От управата я подложили на режим и направили снимки на новото си попълнение, като начаса получили стотици молби за осиновяване.

