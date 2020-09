Цветана Пиронкова се класира без игра за третия кръг на "Ролан Гарос", след като Серина Уилямс се отказа от по-нататъшното си участие в турнира. Причината - контузия на ахилеса.

Двете трябваше да се изправят във втори двубой от програмата на Централния корт „Филип Шатрие“ в сряда по обед.

BREAKING:@SerenaWilliams has withdrawn from the 2020 @RolandGarros.



More details to come: https://t.co/jBhldRkSW8#RolandGarros pic.twitter.com/CGe1d8I3bO