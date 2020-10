Доналд Тръмп е приет във военна болница по-малко от 24 часа, след като беше диагностициран с COVID-19.

Доналд и Мелания Тръмп са с COVID-19

74-годишният американски президент е преместен в специална стая Националния военен медицински център "Уолтър Рийд" в Мериленд и ще остане там в следващите няколко дни като превантивна мярка.

Националния военен медицински център "Уолтър Рийд". Снимка: ЕПА/БГНЕС

Лекарите на държавния глава са поискали преместването му в болница, в случай че се наложи да му бъде оказана спешна помощ.

Преместването на Тръмп става, след като докторът на Белия дом Шон Конли съобщи, че президентът се чувства отпаднал, но е в добро състояние на духа. Имал лека треска. Медикът информира, че Тръмп се лекува с експериментален коктейл срещу COVID-19. Лекарството се прилага интравенозно. Освен човешки антитела срещу вируса, то съдържа и цинк, витамин D, мелатонин и аспирин.

The President walking to Marine One headed for the hospital. pic.twitter.com/leDbjIr94Z — David Begnaud (@DavidBegnaud) October 2, 2020

Първата дама на САЩ - Мелания Тръмп, която също е с коронавирус, написа в Twitter, че има леки симптоми на заболяването, но като цяло се чувства добре.

White House press sec. Kayleigh McEnany waits with others as Pres. Trump prepares to leave the White House to go to Walter Reed Medical Center after he tested positive for COVID-19. https://t.co/4fUBzoe08c pic.twitter.com/46zJ7qu64l — ABC News (@ABC) October 2, 2020

