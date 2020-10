Италианец, който преди седем години стана рекордьор на „Гинес” за най-много закрепени сладоледени топки върху фунийка, си възвърна рекорда в телевизионно състезание, съобщава БТА.

Художник се бори за рекорд на „Гинес” с най-голямата картина в света

Името на Димитри Панчера се появи в Книгата на рекордите през 2013 г., когато той успя да постави върху единична фунийка 83 сладоледени топки. Но впоследствие короната в дисциплината му беше отнета от Ашрита Фърман, който успя да закрепи 123 топки.

Книгата на рекордите на Гинес стана на 65 години

Панчера си възвърна световния рекорд, с постижение от 125 топки в рамките на италианското телевизионното предаване "Нощта на рекордите".

What wild and wonderful world record would you try to break?



Italian Dimitri Panciera managed to balance 121 scoops of ice cream on a single cone! Why not try that at home and send us a pic! 🤪https://t.co/iNAREFT8kY#guinnessworldrecord https://t.co/qc1rUfkg6u pic.twitter.com/AcAHP7XgRq