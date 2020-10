Ураганът „Делта” се засили до трета категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център на САЩ за ураганите, цитиран от БТА. Метеоролозите допускат, че той може да стане още по-мощен, преди да стигне до територията на САЩ. Съпътстван от ветрове със скорост 185 километра в час, в 21.00 по Гринуич ураганът се намираше на около 500 км от щата Луизиана.

Major Hurricane Delta is spinning across the Gulf of Mexico toward an expected landfall in coming hours along the U.S. Gulf Coast. The storm is apparently set to target the same area of southwest Louisiana battered by Hurricane Laura six weeks ago. https://t.co/quAdWefuNn