Призив на отчаяние в социалните мрежи намери неочаквано широк отзвук и само за няколко дни промени съдбата на възрастна двойка в Индия. Когато 80-годишният Канта Прасад и съпругата му Бадами Деви със сълзи на очи разказват за трудностите си в сърцераздирателно видео в Instagram, те не предполагат, че хиляди хора ще пожелаят да им помогнат, пише Би Би Си.

Възрастната двойка е собственик на малка сергия за храна в Делхи. Уличната храна е популярна не само в столицата, но и в цяла Индия, но заради пандемията от COVID-19, този вид бизнес рязко западна.

Сергията на семейство Прасад носи колоритното име „Баба ка Даба”. Отваря през 1990 г. Ястие, приготвено с много грижа и внимание, струва по-малко от 50 рупии, което е около 0,70 долара.

