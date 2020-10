Млад мъж увисна от 16-я етаж на „Тръмп Тауър” в Чикаго, настоявайки за личен разговор с президента на САЩ, съобщи местният вестник Chicago Sun Times, цитирайки полицията.

Според вестника става въпрос за младеж на около 20 години. Той увиснал на въже от балкона на 16-ия етаж на небостъргача около 17:30 местно време. Пристигналите на мястото полицаи казаха, че според тях мъжът се е обезопасил добре.

Climber hangs off side of Trump Tower Chicago, reportedly has threatened to jump pic.twitter.com/JCjFwCdFeg

Говорителят на полицията в Чикаго Том Ахърн заяви пред изданието, че в момента специалист психолог преговаря с младежа да бъде свален от височината, предаде БГНЕС.

BREAKING - Man climbing on a rope from #TrumpTower building in Chicago. Emergency services at the scene.pic.twitter.com/teZpOIU6O0