Папа Франциск прие днес във Ватикана премиера на Испания Педро Санчес, но никой от двамата не носеше маска по време на публичната част от срещата им, предаде БТА.

Санчес беше с маска при пристигането си в двора на Ватикана. Никой от присъстващите обаче не носеше маска малко преди и след срещата при закрити врата в Апостолическия дворец, включително по време на изявлението на папата на испански език пред Санчес и неговия антураж.

Понастоящем в Испания има рязко повишаване на броя на случаите на коронавирус. Светият престол съобщи, че 13 членове на Швейцарската гвардия са дали положителна проба. Заразен е и един човек, отседнал в дома на папата.

В речта си пред испанските гости Франциск каза, че политиката е "акт на милосърдие, благородство и често води човека да жертва своя живот". По думите му мисията на политика е да помага за напредъка на народа. Той добави, че "много съжалява", когато съдбата на една държава се определя от идеологии.

