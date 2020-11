Супертайфунът Гони достигна източната част на Филипините, носейки "катастрофално силни ветрове". Властите евакуираха около 1 милион души, намиращи се на очаквания път на стихията, съобщава БТА. Засегната е и столицата Манила, където беше затворено международното летищe.

Тайфунът достигна източната островна провинция Катандуанес призори с постоянни ветрове от 225 км/ч и пориви, достигащи 280 км/ч. Той се насочва на запад към гъстонаселени райони, включително Манила и провинциите, засегнати преди седмица от тайфун, който отне живота на най-малко 22 души.

Nearly a million people have been evacuated ahead of Typhoon Goni, which has been called the most powerful storm to hit the Philippines since Typhoon Haiyan in 2013 left more than 6,000 people dead. https://t.co/gnHxpPwyd4