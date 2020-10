Най-малко един човек загина, а хиляди жители трябва да напуснат домовете си заради тайфуна „Молаве”, който се стовари с ураганни ветрове и проливни дъждове върху Филипините, съобщава БТА. Образувалият се над Тихия океан тайфун „Молаве” връхлетя островите Лусон, Миндоро, Палаван, Каламиан и Куйо.

Скоростта на вятъра достигна на моменти 130 и дори 160 км/ч. В южната част на остров Лусон в района Бикол центрове за временно разселени лица предоставиха подслон на 10 000 души, чиито домове пострадаха от ураганния вятър и наводнения.

Според данни на Филипинската служба за атмосферни, геофизически и астрономически изследвания утре Молаве, който вече отслабва, ще подмине Филипините, но още в сряда и четвъртък страната очаква идването на поредния тайфун.

Виетнамските власти наредиха подготовката за евакуация на над 1,2 милиона души от крайбрежните райони в централната част на страната във връзка с приближаването на тайфуна Молаве, съобщи виетнамският Национален координационен комитет за борба с последиците от природни бедствия.

През последните три седмици централните части на Виетнам бяха връхлетени вече от два тайфуна, които причиниха най-големите през последните десетилетия наводнения, отнели живота на 130 души и нанесли сериозни материални щети.

