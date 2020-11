Холивудската звезда Джони Деп загуби делото за клевета, което бе завел срещу издателя на британския в."Сън" заради определението, че е "бияч на съпруги", съобщава БТА. Съдията по делото прецени, че обвиненията в статията са "верни по същество". Джони Деп, който е на 57 години, заведе дело срещу "Нюз груп нюзпейпърс" и главния редактор Дан Утън за клевета в статия на Утън във в."Сън" от 2018 г., в която актьорът е наречен "бияч на съпруги". Процесът започна през юли тази година и продължи три седмици.

В хода на делото съдия Андрю Никол от Висшия съд на Лондон изслуша показанията и на Деп, и на бившата му съпруга Амбър Хърд, които взаимно се обвиняваха за бурния си брак, за извънбрачни връзки, детайли за начина на живот и битката на Деп с алкохола и наркотиците, за свирепите им семейни свади.

Двамата се обвиниха взаимно в насилие. "Приемам, че ответниците показаха, че думите, които са публикували, са верни по същество...Следователно искът се отхвърля", се посочва в решението на съдията. То може да има огромни последици върху репутацията и бъдещата кариера на Деп, отбелязва Ройтерс.

Хърд заяви в показанията си, че Деп се превръщал в своето ревниво алтер его "Чудовището", като прекали с алкохол и наркотици. Той често я заплашвал с убийство, твърди тя. Хърд посочи 14 случая на изключително насилие, при които актьорът я е душил, бил, ритал. Деп каза пред съда, че никога не е проявявал насилие към бившата си съпруга. Според него твърденията й са лъжа и изтъкна, че загубил върха на пръста си, след като тя го замерила с бутилка водка по време на жесток скандал помежду им в Австралия.

Johnny Depp WAS wife beater who abused Amber Heard, judge rules as The Sun wins trial https://t.co/q9cObEG6Uv pic.twitter.com/z5zW4MCj41