57-годишният Джони Деп има нова любов - 24 години по-млада от него жена. Холивудският актьор бе забелязан в лондонски хотел в компанията на 33-годишната германска манекенка Софи Херман, пише БГНЕС.

Очевидци казаха пред пресата, че Деп изглеждал много щастлив. Репортери научиха, че моделът живее в Лондон, а Джони пристигнал там за снимки.

Is Johnny Depp Dating 'Made In Chelsea' Star Sophie Hermann? https://t.co/L1TAGQNkJz

Двамата се запознали в началото на 2020 г., като Софи е поела инициативата. Тя записала телефонния си номер на лист хартия и тайно го пъхнала в китарата на Джони. След това актьорът й се обадил.

Johnny Depp, Sophie Hermann Dating Rumors: Pirates Star to Settle Down with Young Actress? https://t.co/HeY7rqX3j8