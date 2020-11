През изминалата нощ британската полиция задържа 104-ма лондончани за нарушаване на противоепидемичните правила и съобщи, че вероятно ще има още арести.

Джонсън защити решението за пълна карантина на Англия

It’s kicking off with anti lockdown protest and the riot police in central London tonight !!! About 1000 protesters in total pic.twitter.com/aHlCrlnsu3 — Paul Brown🇬🇧 Browns 🏈/ Food 🌶/ London💂Vlogger (@PaulBrown_UK) November 5, 2020

Въпреки новите ограничения, в централен Лондон се събраха хора, пренебрегващи разпоредбите и общуващи по опасен за здравето начин, отбелязват силите на реда.

Великобритания, Австрия и Португалия наложиха блокади

THE PARTY'S OVER: Police in London try to clear a street thronged with drinkers, as strict new coronavirus restrictions came into force in England. https://t.co/SvcahUSxI3 pic.twitter.com/cMBRx0lb5B — ABC News (@ABC) November 5, 2020

Арестуваните ще трябва да отговарят за действията си, съобщи Скотланд ярд.

#LONDON: When #biofascism comes to your country, a masked police officer will arrest you "for breaching Covid". A dystopian reality sci-fi By J.G.Ballard. https://t.co/yaPqr5OejX — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 5, 2020

Борис Джонсън обяви нова 4-седмична карантина в Англия

Миналата събота британският министър-председател Борис Джонсън нареди Англия да се върне към карантина, след като премина прага от 1 милион случаи на COVID-19, а втората вълна на заразата заплашва да претовари здравната система.

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУСА У НАС И ПО СВЕТА ЧЕТЕТЕ ТУК