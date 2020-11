Собственикът на ресторант във Франкфурт организира протест срещу затварянето му заради коронавируса, като подреди около масите сто плюшени панди - препратка към думата "пандемия", съобщава БТА.

Някои германски провинции може да облекчат ограниченията около Коледа

Очаква се германските власти да удължат до 20 декември "лекият локдаун", наложен на 2 ноември. Това означава, че баровете, ресторантите и местата за забавление трябва да останат затворени, докато магазините и училищата могат да са отворени.

