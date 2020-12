Вълна от лошо време обхвана северните и централни части на Италия. Проливни дъждове в ниските райони и обилни снеговалежи в планините станаха причина няколко реки да излязат от коритата си. Особено тежко е положението в околностите на Модена, където се наложи пожарникари да евакуират десетки семейства.

Deep snow in Folgarida, Alps, NE Italy this morning, Dec 7th. Thanks to Fabio Tamburini for the report - posted with permission. pic.twitter.com/pdjuyxaiJl