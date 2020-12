Земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер удари Тайван, съобщи Американската служба за геоложки проучвания. Няма незабавни съобщения за щети, информират АФП и БГНЕС.

Земетресението е регистрирано по източния бряг на острова на дълбочина 74 километра в 21:19 ч. местно време (13:19 ч. централно гринуичко време).

Here's a video I took toward the end of the earthquake this evening in Taiwan. Hope everyone is safe! pic.twitter.com/1SNurkKdiq