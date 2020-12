Принц Уилям и съпругата му Кейт заведоха трите си деца да гледат специална коледна пантомима в чест на борещите се с коронавируса.

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи гледаха заедно с родителите си представление, посветено на работещите на първа линия. То се състоя в лондонския театър „Паладиум”, съобщава "Мирър".

Това е първата съвместна поява на петимата от семейството на червения килим.

При пристигането си децата изглеждаха малко срамежливи. По-късно обаче, когато се настаниха на местата си, се отпуснаха и гледаха с радост баща си принц Уилям, който изнесе реч преди началото на шоуто.

Снимка: Getty Images

We are so blessed to have William & Kate... but Charlotte is the one to watch! She's going to be so much fun when she's older. 🎉 #princesscharlotte pic.twitter.com/QrycVN41nr