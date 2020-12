Безстрашен голфър от щата Флорида си взе топчето за голф, което попадна на едно много опасно място - опашката на огромен алигатор. Необичайната случка била докуметирана на игрището в Кейп Корал.

Кайл Даунс направил със стика един доста непремерен удар и топчето му се озовало върху опашката на алигатор, който се припичал край езерце близо до дупката.

Играчът невъзмутимо отишъл и си взел обратно топчето. Изненадан, огромният крокодил бързо се скрил във водата.

🐊 Can someone please explain to me how the golf ball ended up on the gator’s TAIL??



📷 Kyle Downes #gator #Florida #alligator pic.twitter.com/EoQXLA2h8i