Властите в щата Флорида арестуваха двама души в Палм сити, след като накарали уловен от тях алигатор да пие бира, съобщава БТА.

Сцената се разиграла на 26 август през нощта. Тогава 22-годишен мъж хванал с голи ръце алигатор. Докато го държал, негов приятел сипал бира в устата на животното. От разпространено в интернет видео се видяло, че алигаторът е реагирал агресивно на действията на младежи.

Florida man 'tried to get an alligator drunk by pouring beer down its throat' https://t.co/TgKrLZcZIK