Всеизвестна истина е, че алигатори могат да се открият на практика навсякъде във Флорида. Но сега тези хищни влечуги са превзели и градовете в щата, съобщава БГНЕС.

На видео в социалните мрежи се вижда огромен алигатор, който плува по време на порой насред натоварена улица, а друг беше заснет да прескача доста умело ограда на частен дом.

Breaking news - Florida's alligators can now climb fences! 😩

This is getting out of hand! https://t.co/KhBM1vU6DN