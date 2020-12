Израелските сили за сигурност предотвратиха опит за терористична атака в Стария град на Йерусалим, съобщава в. „Хаарец”. Нападателят е бил убит.

UH volunteers responded to an attack out that occurred near the Lions Gate of Jerusalem and treated one person who was lightly injured and suffered contusions. The attacker was subdued by security forces. pic.twitter.com/6C3CGeQ43Y