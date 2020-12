Израелският премиер Бенямин Нетаняху стана първият в Израел, който се ваксинира срещу коронавирус с лекарство от американската компания „Pfizer“ в събота вечерта в медицинския център на болница „Тел Хашомер“ в Рамат Ган, близо до Тел Авив. Процедурата беше излъчена от държавната телевизионна и радио компания Kan, съобщава ТАСС.

Процедурата по ваксиниране "се провеждаше на живо пред камери, за да може премиерът чрез пример да вдъхнови широката общественост да се ваксинира", подчертаха от канцеларията му.

With great ceremony, PM Benjamin Netanyahu just became one of the first heads of state to be jabbed with the @Pfizer vaccine, Live on TV. pic.twitter.com/9oLMFbc4nl