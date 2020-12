Обединеното кралство ще остане "приятел", "съюзник" и "първи пазар" за Европейския съюз въпреки BREXIT. Това заяви днес британският премиер Борис Джонсън, след като с Брюксел бе сключено търговско споразумение, предаде Франс прес.

"Казвам го направо на нашите приятели и партньори от ЕС: според мен това споразумение означава нова стабилност и нова увереност в онова, което бе връзка, понякога трудна и изпълнена с горчивина", каза Джонсън на пресконференция.

"Ще бъдем ваш приятел, ваш съюзник, ваша опора и да не забравяме - първи пазар за вас, защото при все, че сме напуснали ЕС, тази страна остава свързана с Европа в културен, емоционален, исторически, стратегически и геополитически план", добави той.

Бившите британски премиери Тереза Мей и Дейвид Камерън, изиграли определена роля в BREXIT, приветстваха днес "наистина добре дошлото" търговско споразумение между Обединеното кралство и ЕС.

"Търговското споразумение наистина е добре дошло" като "необходим етап, за да изградим нови отношения с ЕС като приятели, съседи и партньори", заяви в Tweitter Камерън, свикал референдума за BREXIT през 2016 г.

It's good to end a difficult year with some positive news. Trade deal is very welcome - and a vital step in building a new relationship with the EU as friends, neighbours and partners. Many congratulations to the UK negotiating team.

Тереза Мей - неговата приемничка, която излезе в оставка, защото прокара в парламента договорено от нея споразумение с европейците за излизане от общността, изтъкна от своя страна, че новото споразумение носи "доверие на предприятията" и спомага "да се поддържа потокът на взаимните обмени".

Премиерът на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия Никола Стърджън заяви днес след сключване на споразумението, че е време британската провинция да стане "независима европейска нация".

"BREXIT идва против волята на шотландския народ, заявил с 62 процента от гласовете, че не желае да излиза от ЕС", отбеляза Стърджън в Twitter. И подчерта, че "никакво споразумение никога не ще може да компенсира онова, което BREXIT ни отнема".

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.