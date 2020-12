Постигната е търговска сделка между Великобритания и ЕС. Това обявиха от Европейската комисия. През цялата нощ преговарящите на двете страни са изчиствали последните неразбирателства.

Предвижда се намирането на трайно решение по въпроса с риболова да бъде отложено с над пет години. Именно той предизвикваше спорове до последните часове преди обявяването на успеха на сделката.

„Всичко, което беше обещано на британски народ по време на референдума през 2016 и в изборите миналата година се изпълнява със сключването на сделката. Върнахме си контрола върху нашите пари, граници, закони, търговия и нашите риболовни води. Сделката е фантастична новина за семействата и бизнеса във всички части на Обединеното кралство”, се казва в позиция на британското правителство, цитирана от Би Би Си.

„Ще имаме пълно политическо и икономическа независимост на 1-ви януари 2021”, допълват от правителството.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и главният преговорящ на ЕС Мишел Барние изразиха облекчение и призоваха Европа да гледа напред. „Постигането на споразумение бе отговорното решение и за двете страни”, заяви Фон дер Лайен. Тя определи преговорите като много трудни.

„Целият дебат винаги е бил относно суверинитета. Трябва да се запитаме какво означава тази дума за нас през 21 век. Тя е свързана с обединяването на нашите сили, с това да си помагаме взаимно във времена на кризи вместо да се опитваме да се изправяме на крака сами. ЕС показва как това се случва на практика”, заяви председателят на Европейската комисия.

“We have finally found an agreement. It was a long and winding road but we have got a good deal to show for it”



European Commission President Ursula von der Leyen says "it is fair, it is a balanced deal and it is the right and responsible thing to do"https://t.co/OmEeMh6LuI pic.twitter.com/oTk2nnnQfu