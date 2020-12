"Много хора тази година не искат нищо друго за Рождество Христово освен една прегръдка", заяви британската кралица Елизабет Втора в годишното си послание за празника и разказа какво й е служило като източник на вдъхновение и надежда през 2020 г. В своето традиционно рождественско послание, записано предварително и излъчено по телевизията и радиото във всички страни от Общността на нациите, кралицата каза, че ситуацията е тежка за хората, загубили свои близки при пандемията от COVID-19 или разделени заради ограниченията, свързани със здравната криза.

94-годишната Елизабет Втора говореше за надеждата за бъдещето, но също така призна, че милиони британци няма да могат да се радват на обичайните семейни празненства тази година.

"Разбира се, за мнозина това време от годината ще бъде белязано от тъга; някои скърбят за загубата на свои скъпи хора, а на други им липсват приятелите и роднините, които са далеч от тях в името на безопасността, но всичко, което те искат за Рождество Христово, е просто една прегръдка и ръкостискане", заяви тя.

