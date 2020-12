Хиляди хора останаха без електричество във Франция в резултат на преминаването на бурята „Бела”, предаде ДПА. Днес след нея има обилни снеговалежи в части на Великобритания.

Вчера близо 34 000 домакинства в централната и източната част на Франция са били без електрозахранване, съобщиха от компанията доставчик Енедис (Enedis).

Thousands without power, planes delayed as storm Bella lashes France https://t.co/E5hfhDPiqs 📸 Fred Tanneau pic.twitter.com/k9FoQIS2Jt

Над 1500 техници работят по отстраняването на повредите.

Днес около 18 000 домакинства остават без ток, съобщиха от Енедис, цитирани от Франс прес.

От компанията допълниха, че вече е възстановено електроснабдяването на 90 процента от първоначално засегнатите клиенти.

Storm Bella lashed the coasts of France and England, bringing flooding inland yesterday. https://t.co/QW1SAUunle