Земетресение от 6,4 по Рихтер разтърси Хърватия, съобщава Европейският сеизмологичен център. Едно дете е загинало, предаде БТА.

Епицентърът на труса е на 46 км югоизточно от Загреб, в района на Петрине, дълбочината му е 10 км. Усетен е силно и в Словения.

BREAKING | A magnitude 6.3 earthquake rocked Croatia, just dozens of kilometres south of Zagreb.



It's the largest earthquake to hit the country so far this year, with local media reporting significant damage close to the epicentre.



