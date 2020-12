Кметът на Петрине Даринко Думбович заяви, че половината град е бил разрушен вследствие на днешното земетресение и поиска незабавно да бъде изпратена помощ. „Сринала се е и детска градина, но за щастие вътре не е имало деца”, каза още Думбович.

Мощно земетресение удари Хърватия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Хората са в паника и търсят близките си. Градоначалникът призова всеки, който може, да се притече на помощ на Петрине, особено професионалните пожарникари и армията.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR

В изявление за N1 Димбович каза, че е разговарял по телефона с премиера Андрей Пленкович, който потвърдил, че веднага тръгва за Петрине.

Хърватската полиция призова гражданите да излязат на открито, ако имат възможност, и да се отдалечат от сградите, които са застрашени от срутване. За да се овладее тежкото положение в Петриня хърватската армия е изпратила 300 бойци, които да помогнат.

Thinking of the people of #Petrinja #Croatia after today's magnitude 6.38 earthquake. This just in from local Red Cross @crvenikriz_hr on the scene providing help. pic.twitter.com/dtztOQ7nKg