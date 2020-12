Земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси Хърватия, съобщиха хърватските медии.

Епицентърът е на 46 км югоизточно от Загреб, в района на Петрине. Земетресението е с дълбочина 10 км.

BREAKING | A magnitude 6.3 earthquake rocked Croatia, just dozens of kilometres south of Zagreb.



It's the largest earthquake to hit the country so far this year, with local media reporting significant damage close to the epicentre.



More to follow.



