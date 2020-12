Избраната за вицепрезидент на САЩ Камала Харис също се ваксинира срещу COVID-19. Това се е случило днес, а новината обяви самата тя в Twitter. Преди дни същото направи и избраният за президент Джо Байдън.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs