Актьорът Чък Норис опроверга твърденията в социалните мрежи, че е участвал в щурма на Капитолия, съобщи ТАСС. „Неотдавна разбрах, че някой, приличащ на Чък Норис, е бил на протестите във Вашингтон. Това не бях аз, аз не бях там", написа актьорът в Twitter.

В социалните мрежи беше разпространена снимка на мъж, приличащ на Чък Норис, участващ в щурма. Чък Норис осъди участниците в безредиците и подчерта, че не поддържа „каквато и да е проява на насилие".

„Винаги ще защитавам закона и реда", заяви той.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL