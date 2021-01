Взрив отекна в сграда в центъра на Мадрид. Поне двама души са загинали, съобщава Ройтерс.

От кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда, че от сградата се носи гъст черен дим. Властите предупреждават да се избягва района около Пуерта де Толедо.

Видео: Ройтерс

🇪🇸 #BREAKING 📹 | Footage shows the affected area from the massive explosion taken place a few minutes ago in Spain's Madrid city. @eha_news pic.twitter.com/h0XtEeIlfA

Според вестник "Диарио" експлозията е станала на улица "Толедо". Телевизия "Секста" съобщи за най-малко шестима пострадали и предположи, че причината вероятно е изтичане на газ. Според вестник "Паис" експлозията е станала около 15 часа местно време. Разрушени са горните етажи на сградата. Вестникът предполага, че става дума за дом за възрастни хора.

BREAKING: Spanish emergency services say they have rushed to a building in Madrid city centre following an explosion.pic.twitter.com/cCtWz1v3py