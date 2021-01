Докато броят на смъртните случаи и инфекциите с COVID-19 в Обединеното кралство нараства застрашително, правителството обмисля еднократно плащане в размер на 500 британски лири, за да накара онези, които имат положителни тестове за коронавирус, да се изолират.

Планът бил съставен, след като анкета на британския кабинет показала, че едва 17% от хората със симптоми се тестват от страх, че евентуално положителна проба ще застраши работните им места и финансовото им състояние, съобщава в-к "Гардиън" (Guardian), цитирайки изтекъл в медийното пространство политически документ.

Въпреки че Обединеното кралство е изправено пред мащабна COVID криза, данните за мобилност показват, че британците продължават да се движат въпреки ограниченията.

Everyone who tests positive for coronavirus could soon receive a one-off payment of £500, in a government move to persuade more people to get a test and self-isolate after a positive result https://t.co/oS9ZPHGrgf — Sky News (@SkyNews) January 22, 2021

Плащането на хората за самоизолация може да струва на правителството до 453 милиона британски лири на седмица, което е 12 пъти повече от стойността на сегашните схеми за финансова подкрепа, се казва още в документа. Кабинетът също така иска да овласти полицията да проследява нарушителите на карантината, като предоставя статистически данни от здравеопазването.

През септември миналата година властите обещаха по 500 паунда на онези, които ще загубят пари заради карантина. Схемата е достъпна само за работещите, при обезщетения, при ниски доходи или при хора, изправени пред перспективата за финансови затруднения поради самоизолация. Опозиционната Лейбъристка партия обаче твърди, че 3/4 от заявленията за подобни плащания в периода октомври - декември са били отхвърлени.

The British government has taken no decision on whether to pay 500 pounds ($683) to everyone in England who tests positive for COVID-19, environment minister George Eustice said on Friday.​ https://t.co/vvu7Owsx7S — Reuters Health (@Reuters_Health) January 22, 2021

Новото предложение, което се разглежда от британските министри, ще включва всеки в страната, който има положителен тест за COVID-19.

Според експертите само един на всеки четири човека се самоизолира за целия 10-дневен период, докато 15% продължават да ходят на работа въпреки забраната.

Сред другите възможности, които правителството обмисля, са еднократна помощ за онези, които са положителни за коронавирус и не могат да работят от вкъщи. Това ще струва на хазната до 244 милиона британски лири седмично. Обсъжда се и фианнсова подкрепа за онези, които изкарват под 26 495 британски лири годишно или получават обезщетения.

Just announced:



We're introducing a new £800 fine for those attending 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬.



This will double for each repeat offence up to a maximum of £6,400.



At this crucial time, please stay home.

Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/Y4zNBhmZAz — Priti Patel (@pritipatel) January 21, 2021

Министърът на екологията Джордж Юстис заяви, че е "голямо предизвикателство" за някои хора да се самоизолират, ако имат финансови затруднения и трябва да продължат да работят. "Трябва да обмислим всякакви политики, за да сме сигурни, че хората имат възможност да спазват правилата и по този начин да намалим степента на заразяване", каза той за Би Би Си.

В четвъртък вътрешният министър Прити Пател обяви нова глоба от 800 британски лири за тези, които присъстват на домашни партита. При повторно нарушение санкцията може да скочи до 6 400 паунда.

В британската преса също така се съобщава, че правителството не изключва и възможността за удължаване на настоящия локдаун до лятото. Премиерът Борис Джонсън не изключи подобен ход, като предупреди, че новият вариант на коронавируса е по-заразен. Той добави, че "несъмнено предстоят няколко трудни седмици".

Лидерите на Европейския съюз, които разговаряха чрез видеоконферентна връзка в четвъртък, не успяха да се споразумеят дали да затворят отново границите между страните, но призоваха хората да избягват пътуванията из Европа, доколкото е възможно.

Те посочиха конкретни опасения относно новите варианти на COVID-19 като този, открит за пръв път във Великобритания и предизвикал мощна вълна от заразени с коронавирус. Няколко страни налагат по-строги мерки и локдауни. Франция затваря всички барове и ресторанти поне до февруари и налага вечерен час (18:00 ч.) за цялата страна. Германия пък удължи действащия локдаун поне до 14 февруари.

