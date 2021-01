Според първоначални данни новият вариант на коронавируса, който се появи във Великобритания, може да е по-смъртоносен. Това обяви британският премиер Борис Джонсън.

Данните са на правителствената Консултативна група за нови и възникващи респираторни вирусни заплахи, която проследява щама. Всички доказателства обаче са в начален етап.

Prime Minister Boris Johnson says 'there is some evidence the UK variant of #COVID19 may be associated with a higher degree of mortality', but adds 'all current evidence shows both vaccines remain effective against the old and new #coronavirus variant'.https://t.co/nQXN4wOC7I pic.twitter.com/0ofRQkoHab