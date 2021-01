Аукционната къща "Сотбис" предлага на търг в четвъртък картина на италианския художник от Ренесанса Сандро Ботичели, оценена на над 80 милиона долара. Това е истинско събитие за пазара на изкуството, който залиня напоследък.

Нито едно платно над 100 милиона долара не е продавано на търг от 20 месеца насам. Рекордните времена от 2015-2018 година вече са минало и аукционите не привличат вниманието на света.

