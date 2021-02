Подновявам призива на ЕС за незабавно освобождаване на Алексей Навални, написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Туитър.

ЗАТВОР ЗА НАВАЛНИ: Съдът отмени условната му присъда

Не можем да приемем тази присъда, правосъдието не трябва да бъде политизирано, допълва той по повод днешното решение на съд в Москва да задържи Навални в лагер на общ режим в следващите две и половина години. Протестиращите трябва да имат правото на мирни демонстрации и на изразяване на политическите си виждания, добавя Мишел.

Осъждам присъдата на Навални възможно най-решително, заяви в Туитър председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Призовавам Русия да изпълни международните си задължения и да го освободи незабавно и безусловно, посочва тя.

Съветът на Европа определя съдебното решение срещу Навални като заплаха за правата на руснаците

